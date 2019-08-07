В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина и Зеленского

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Президент РФ назвал украинскому коллеге условие деэскалации в Донбассе.

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Фото, видео : ТАСС/Никольский Алексей, /Спринчак Валентин, /Nazar Furyk

Тема:
Украинский кризис 98

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в среду, 7 августа, провели телефонный разговор по инициативе Киева. Лидеры стран обсудили вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, пишет URA.RU.

Согласно, сообщению, опубликованному на сайте Кремля, в ходе беседы российский президент отметил, что «для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения».

В беседе лидеров двух стран была «подтверждена исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса».

«В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы», — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, президенты условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.

Ранее в среду Зеленский сообщил о состоявшемся с Путиным разговоре. По его словам, были подняты вопросы гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе, возвращения украинских заключенных и сокращения сроков строительства моста в станице Луганская, который был разрушен в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины еще в 2014 году.

Зеленский также намерен связаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель для обсуждения путей урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Тема:
Украинский кризис 98
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