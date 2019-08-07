Квентин Тарантино

Американский режиссер Квентин Тарантино приехал в Москву на премьеру фильма «Однажды в Голливуде» с Брэдом Питтом и Леонардо ДиКаприо в главных ролях. Картина повествует о событиях, произошедших в Голливуде в 1969 году, на так называемом закате его «золотого века». При данных обстоятельствах перед героями стоит непростая задача — найти свое место в столь стремительно меняющейся киноиндустрии.

Тарантино очень надеется, что фильм придется по вкусу российской публике, а пока что знакомится с Москвой. Например, режиссер уже прогулялся по Красной площади в сопровождении министра культуры РФ Владимира Мединского. Мини-экскурсия, как он позднее признался, ему очень понравилась. Квентин Тарантино даже потер на удачу Царь-колокол. Также режиссер обнадежил поклонников во время пресс-конференции, заявив, что «Однажды в Голливуде» — не последняя его картина.

Михаил Круг

В среду, 7 августа, стало известно имя киллера, которого подозревают в убийстве шансонье Михаила Круга. Это произошло спустя 17 лет после громкого преступления. По информации 5-tv.ru, речь идет об участнике банды «Тверские волки» Александре Агееве, отбывающем наказание В СИЗО за другие преступления.

Мужчина сознался, что он является участником убийства Михаила Круга. Однако при этом утверждает, что убивал не он, а другой участник банды — ныне покойный Дмитрий Веселов. Следователи продолжают разбираться в этом крайне путаном уголовном деле.

Краснодар — Порту

Футбольный матч между командами «Краснодар» и «Порту» пройдет в рамках Лиги чемпионов сезона 2019/20 в среду, 7 августа, в Краснодаре. Игра начнется в 20:00 по местному времени. Все билеты уже распроданы.

По мнению экспертов, российские футболисты не должны уступить своим соперникам из Португалии и сыграть примерно с равным счетом. Главное — не расслабляться на поле. Тем более что игроки из «Порту» только начинают привыкать к новому составу.