  1. Пятый канал
  4. Жители Дальнего Востока борются с изматывающей стихией всеми возможными средствами — репортаж

Жители Дальнего Востока борются с изматывающей стихией всеми возможными средствами — репортаж

, 20:25 Эфирная новость 53

В Еврейской автономной области и в Хабаровсом крае уровень воды в водоемах по-прежнему близок к критическому.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Деревяга Сергей, 5-tv.ru

Тема:
Погода 3947

Опасная ситуация на Дальнем Востоке. В Еврейской автономной области у села Ленинское, где проживает более шести тысяч человек, уровень воды в Амуре почти девять метров. Жители сооружают убежища. На помощь пришли военные, за стуки они построили дамбу протяженностью около километра.

В Хабаровске уровень воды уже более пяти метров и по прогнозам синоптиков в ближайшие дни может превысить шестиметровую отметку. А это критический уровень.

Кирилл Ольков увидел, как выживают люди в изматывающей борьбе со стихией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный ливень в Петербурге 8 августа стал причиной массовой задержки рейсов в Москву.

Тема:
Погода 3947
9 авг
Полезный лайфхак: Как увлажнить воздух в помещении — видео
9 авг
«В Питере — плыть»: Как Северная столица пережила мощный ливень — видео
9 авг
Экстренное предупреждение: на Москву надвигается опасный шторм
8 авг
Телеканалы прервали эфир для оповещения о шторме в Москве
8 авг
Кругом вода: в Петербурге задержали рейсы в Москву из-за непогоды
8 авг
Видео: сильный ливень затопил дороги и тротуары в Санкт-Петербурге
8 авг
И это только начало: тропический шторм «Франциско» обрушился на Приморье
7 авг
Из-за дождливого лета россияне почти перестали покупать квас и мороженое
7 авг
Холодное лето в России ударило по продавцам мороженого и кваса
7 авг
Желтый уровень опасности: Москвичей предупредили о погодном коллапсе

Читайте также

+18° Днём +20°
Ночью +13°
65.25
0.12 73.02
-0.02
Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами

Последние новости

20:58
«180 гробов!» Самые зловещие и мистические места Петербурга — Треугольник смерти
20:45
Онколог назвал семь симптомов развития рака — видео
20:38
На фото 18-летней давности Григорьева-Аполлонова перепутали с Пугачевой
20:25
Жители Дальнего Востока борются с изматывающей стихией всеми возможными средствами — репортаж
20:07
Видео: Кейт Миддлтон появилась на публике в шортах — впервые за 11 лет
19:59
Более четырех тысяч детей отправлены на отдых из затопленной Иркутской области

Сейчас читают

Видео: Звезда «Дома-2» получила ранения на вечеринке
«Вот и лето прошло!» Промокший до нитки Галкин спел на злобу дня
Соцсети высмеяли поднятие украинского флага в Крыму — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги