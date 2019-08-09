Опасная ситуация на Дальнем Востоке. В Еврейской автономной области у села Ленинское, где проживает более шести тысяч человек, уровень воды в Амуре почти девять метров. Жители сооружают убежища. На помощь пришли военные, за стуки они построили дамбу протяженностью около километра.

В Хабаровске уровень воды уже более пяти метров и по прогнозам синоптиков в ближайшие дни может превысить шестиметровую отметку. А это критический уровень.

Кирилл Ольков увидел, как выживают люди в изматывающей борьбе со стихией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный ливень в Петербурге 8 августа стал причиной массовой задержки рейсов в Москву.