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  4. «Бузова бессмертна»: Петербургский музыкант нашел двойника певицы — фото

«Бузова бессмертна»: Петербургский музыкант нашел двойника певицы — фото

, 21:32 Фото 24

Мнения подписчиков участника группы «Марсель» Степы Ледкова в Instagram разделились.

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Фото, видео : Instagram @buzova86, @stepamarsel

Тема:
Ольга Бузова 547

Музыкант Степа Ледков из петербургской группы «Марсель» нашел в сети фото, сделанное в 1980-е годы в Москве. На снимке запечатлен некий мужчина с фотоаппаратом в руках, а позади него — портрет девушки, выполненный карандашом.

Instagram @stepamarsel

Ледков разглядел в этом образе именно исполнительницу хита «Мало половин», и для наглядности разместил в Instagram два фотоколлажа.

«Либо Ольга Бузова — путешественница во времени, либо она всегда была на планете Земля, а значит она бессмертная», — иронизирует он.

Некоторые подписчики согласились, что сходство действительно поразительное, но нашлись и раздраженные «вездесущей» певицей.

«Уже не знают, как эту Бузову пропиарить. Достала она уже», — написал один из них.

«От нее никуда не деться», — добавил второй.

«Век Бузовой», — констатировал третий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как группу «Марсель» случайно заперли на одной из крыш Петербурга во время съемок клипа в холодную и ветреную погоду.

Тема:
Ольга Бузова 547
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