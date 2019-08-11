Музыкант Степа Ледков из петербургской группы «Марсель» нашел в сети фото, сделанное в 1980-е годы в Москве. На снимке запечатлен некий мужчина с фотоаппаратом в руках, а позади него — портрет девушки, выполненный карандашом.
Ледков разглядел в этом образе именно исполнительницу хита «Мало половин», и для наглядности разместил в Instagram два фотоколлажа.
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Некоторые подписчики согласились, что сходство действительно поразительное, но нашлись и раздраженные «вездесущей» певицей.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как группу «Марсель» случайно заперли на одной из крыш Петербурга во время съемок клипа в холодную и ветреную погоду.