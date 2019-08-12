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Крупнейшая военно-историческая экспедиция стартовала под Петербургом

, 10:09 Эфирная новость 47

В этих лесах советские солдаты сначала сдерживали наступление противника, а затем прорывали блокаду Ленинграда.

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Фото, видео : РИА Новости / Саид Царнаев, Пятый канал

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Прорыв блокады Ленинграда 40

Крупнейшая военно-историческая экспедиция стартовала недалеко от Петербурга. Сотни поисковиков из Латвии, Белоруссии, Казахстана и России возвращают имена героям великой отечественной.

Историки и добровольцы работают на территории Кировского района, где шли одни из самых кровопролитных боев. С 1941 по 1944 год там погибли по самым приблизительным подсчетам 29 тысяч советских солдат. Поэтому экспедиции отправляют сюда регулярно. И каждый год на картах появляются отметки о десятках найденных захоронений.

В этих лесах советские солдаты сначала сдерживали наступление противника, а затем прорывали блокаду Ленинграда. Сейчас поиском останков и личных вещей красноармейцев одновременно занимаются более 600 человек.

Кирилл Сергеев о первых находках.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в Ростовской области нашли полностью сохранившийся фашистский бункер.

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