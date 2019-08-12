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Меган Маркл и принц Гарри получат новые титулы

, 20:26 Фото 7

Супруги скоро отправятся в Шотландию, где, согласно традициям, их будут называть в честь имения, расположенного на территории этой страны.

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Фото, видео : Pool / www.globallookpress.com

Меган Маркл и принц Гарри во второй половине августа планируют отправиться в путешествие в Шотландию, где получат в подарок от Елизаветы II поместье, расположенное неподалеку Дамбартона. Согласно национальным традициям, вместе с резиденцией супруги обретут новые титулы — граф и графиня Дамбартон.

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В Шотландии положено, чтобы представителей королевской семьи называли в честь имения, которое находится в их собственности на территории этой страны, пишут Dni24 со ссылкой на британские СМИ.

Титул графа в социальной иерархии располагается ниже герцога и маркиза поэтому можно сказать, что Меган и Гарри «понизят» по приезде в страну. Однако, когда они вернутся на родину, все вернется на круги своя, и к супругам будут обращаться как к герцогу и герцогине Сассекским.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты обсуждают возможную беременность Меган Маркл.

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