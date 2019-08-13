Град в Самаре, полчища насекомых в Благовещенске: Россию атакуют погодные аномалии

В Свердловской и Челябинской областях ожидаются грозы и дожди с порывами ветра до 25 метров в секунду. Мощный ливень этой ночью обрушился и на Петербург. По словам синоптиков непогода задержится в Северной столице до конца недели.

Самару и Хакасию накрыло градом. Стихия испортила урожай сотням дачников. И нарушила планы туристам, которые ушли в горы. Сейчас спасатели задерживают все группы, которые только собирались выйти в походы — до улучшения погодных условий

А в Благовещенске выпали сугробы из мотыльков. Город атаковали полчища насекомых. Они облепили тротуары и фонари, напугав местных жителей. Специалисты сообщили, что опасности крылатые не представляют. У серой полевки — именно так называют мотылька — сейчас брачный период. Но продлится он недолго — насекомые живут всего сутки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мощный торнадо в Ленинградской области попал на видео.