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Град в Самаре, полчища насекомых в Благовещенске: Россию атакуют погодные аномалии

, 7:59 Эфирная новость

Оранжевый уровень опасности во вторник, 13 августа, объявлен сразу в нескольких регионах России.

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Фото, видео : ТАСС / Антон Новодережкин, Пятый канал

Тема:
Погода 3955

В Свердловской и Челябинской областях ожидаются грозы и дожди с порывами ветра до 25 метров в секунду. Мощный ливень этой ночью обрушился и на Петербург. По словам синоптиков непогода задержится в Северной столице до конца недели.

Самару и Хакасию накрыло градом. Стихия испортила урожай сотням дачников. И нарушила планы туристам, которые ушли в горы. Сейчас спасатели задерживают все группы, которые только собирались выйти в походы — до улучшения погодных условий

А в Благовещенске выпали сугробы из мотыльков. Город атаковали полчища насекомых. Они облепили тротуары и фонари, напугав местных жителей. Специалисты сообщили, что опасности крылатые не представляют. У серой полевки — именно так называют мотылька — сейчас брачный период. Но продлится он недолго — насекомые живут всего сутки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мощный торнадо в Ленинградской области попал на видео.

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