5-tv.ru публикует фото с места аварийной посадки самолета в поле в Подмосковье

На борту самолета, который совершил экстренную посадку в поле в Подмосковье, находились более двухсот пассажиров и семь членов экипажа. По предварительной информации столкновение с птицей могло стать причиной возгорания двигателя самолета А-321, который вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, сообщает «Интерфакс».

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ЧП произошло около 6:30 утра в четверг, 15 августа. По предварительной информации, самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы через 15 минут после взлета. Информация о пострадавших сейчас уточняется. Сообщается, о том, что сейчас производится эвакуация пассажиров. Обстоятельства ЧП уточняются.