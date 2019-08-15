«Попались!» Ольгу Бузову «застукали» целующейся со звездой «Дома-2»

Ольга Бузова на протяжении вот уже трех лет не может найти себе бойфренда. Хотя, певица не раз утверждала — она нуждается в мужской любви. После скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым поп-дива так и не смогла открыть сердце для романтических чувств. Однако на днях в сети появилось видео, на котором отчетливо видно — знаменитость отдыхает в дорогом ресторане в компании звезды «Дома-2» — Олега Майами.

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Судя по ролику, парочка пришла в заведение отнюдь не за тем, чтобы вкусно покушать — молодые люди страстно целуются, сидя за столиком. Пользователи уверены — это точно Ольга Бузова. При чем, судя по ее прическе — длинным волосам с «выгоревшими» концами — ролик заснят совсем недавно. В марте 2019 года Олег Майами публично признался в романтических чувствах к певице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Готовим новый выпуск #ZAMES Публикация от Шоу ZAMES (@zames.tv) 15 Авг 2019 в 1:10 PDT

«Когда-нибудь я добьюсь твоего сердца» , — пообещал исполнительнице участник телестройки.

Однако поклонники тогда не придали особого значения словам Майами, ведь никаких дальнейших действий по покорению сердца Бузовой не последовало. Однако после размещения в сети видео со страстно целующейся в ресторане парочкой, фанаты всерьез решили — это роман. Правда, отнеслись к новоявленным влюбленным по-разному.

«Фу, хайпажор, Олю не обижай!»

«Мерзкое зрелище»;

«Олег просто хайпует на имени Оли Бузовой, и это очевидно, ведь видео с ее участием набирает больше лайков»;

«Ну все, попались в замес!» — написали под роликом юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Боярский назвал Ольгу Бузову «пустым местом».