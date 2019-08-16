Как будут убирать А-321 с кукурузного поля? Отвечает эксперт

Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации и доктор технических наук Магомед Толбоев развеял все мифы вокруг ситуации с эвакуацией Airbus А-321, аварийно приземлившегося на кукурузное поле в Московской области утром 15 августа возле аэропорта «Жуковский».

Эксперт заверил, что убрать самолет в такой ситуации можно за шесть часов. Для этого будет использована технология расстыковки — крылья будут отделены от фюзеляжа, после чего части самолета будут вывозиться отдельно. Что касается вопроса откачки топлива, который больше других заботит некоторых «специалистов», Толбоев заявил, что все топливо из крыльев уже откачали.

«Все нормально! Армия живет! Летчики существуют! Наконец-то русский летчик в первый раз за последнее время показал характер, выдержку и ответ стихии! Молодец!» — заключил Толбоев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о расшифровке бортовых самописцев А321, к которому приступили в МАК.