МАК приступил к расшифровке ящиков севшего в поле А321

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в пятницу, 16 августа, приступил к расшифровке бортовых самописцев «счастливого» лайнера. Специалисты полагают, что на обработку информации у них уйдет максимум один-два дня, поскольку и сами черные ящики целые и полет длился недолго.

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Таким образом, появится посекундная хронология «Чуда над Жуковским», как уже называют аварийную посадку в прессе.

Самолет был с полными баками, двигатели у аэробуса расположены низко, любой крен и их вырвет. Угроза пожара была колоссальная. Эксперты сходятся во мнении: так ровно и аккуратно посадить лайнер, понимая, чем грозит любая ошибка, могли только люди с железными нервами.

Кирилл Поляков с последними подробностями расследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в пятницу, 16 августа, президент России Владимир Путин подписал о присвоении пилотам звания Героев России, а пять бортпроводников наградить орденами Мужества.