Гости стадиона «Екатеринбург Арена», пришедшие в субботу, 17 августа, на матч шестого тура Российской футбольной премьер-лиги между местным ФК «Урал» и самарским «Крылья Советов», стоя и криками «Молодцы!» приветствовали экипаж Airbus А-321, который два дня назад посадил самолет с 226 пассажирами в кукурузном поле Подмосковья.

«Взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц»: переговоры экипажа севшего в поле А-321 с диспетчером

«Этот акт смелости и отваги экипажа должен стать примером для каждого из нас. Каждый из нас может стать героем», — громко прозвучало на весь стадион.

Пилоты и бортпроводники поприветствовали болельщиков и сделали совместные фотографии вместе с игроками команд. После этого командир воздушного судна Дамир Юсупов вышел на центр поля и нанес символический удар по мячу.

«Молодцы!» — стадион «Екатеринбург Арена» стоя приветствовал экипаж А-321 1/5 ТАСС / Донат Сорокин 2/5 ТАСС / Донат Сорокин 3/5 ТАСС / Донат Сорокин 4/5 ТАСС / Донат Сорокин 5/5 ТАСС / Донат Сорокин

В результате достаточно жесткой аварийной посадки А-321 с полными баками на поле никто не погиб. Более 70 человек получили легкие травмы. Одна пассажирка госпитализирована.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, указом президент России Владимира Путина командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены званиями Героев России, а бортпроводники — Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина и Дмитрий Гончаренко — награждены Орденами Мужества.