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  4. «Молодцы!» — стадион «Екатеринбург Арена» стоя приветствовал экипаж А-321

«Молодцы!» — стадион «Екатеринбург Арена» стоя приветствовал экипаж А-321

, 14:59 Видео 216

После церемонии командир А-321 Дамир Юсупов нанес символический удар по мячу в матче «Урал — Крылья Советов».

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Фото, видео : ТАСС / Донат Сорокин, Instagram @iskanderova1995, @juliyapopovich, @todorov_oleg_66

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Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 36

Гости стадиона «Екатеринбург Арена», пришедшие в субботу, 17 августа, на матч шестого тура Российской футбольной премьер-лиги между местным ФК «Урал» и самарским «Крылья Советов», стоя и криками «Молодцы!» приветствовали экипаж Airbus А-321, который два дня назад посадил самолет с 226 пассажирами в кукурузном поле Подмосковья.

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«Этот акт смелости и отваги экипажа должен стать примером для каждого из нас. Каждый из нас может стать героем», — громко прозвучало на весь стадион.

Пилоты и бортпроводники поприветствовали болельщиков и сделали совместные фотографии вместе с игроками команд. После этого командир воздушного судна Дамир Юсупов вышел на центр поля и нанес символический удар по мячу.

«Молодцы!» — стадион «Екатеринбург Арена» стоя приветствовал экипаж А-321

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ТАСС / Донат Сорокин

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ТАСС / Донат Сорокин

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ТАСС / Донат Сорокин

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ТАСС / Донат Сорокин

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ТАСС / Донат Сорокин

В результате достаточно жесткой аварийной посадки А-321 с полными баками на поле никто не погиб. Более 70 человек получили легкие травмы. Одна пассажирка госпитализирована.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, указом президент России Владимира Путина командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены званиями Героев России, а бортпроводники — Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина и Дмитрий Гончаренко — награждены Орденами Мужества.

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 36
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