«Взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц»: переговоры экипажа севшего в поле А-321 с диспетчером

Диспетчер предупреждал пилотов аварийно севшего под Жуковским лайнера А-321 об отдельных перелетах птиц. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» начал взлет из аэропорта «Жуковский» в Подмосковье около 06.12 утра в четверг, 15 августа. Пилот доложил о готовности к взлету.

«Взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц», — сообщил диспетчер.

Об этом свидетельствует опубликованная в сети расшифровка переговоров, сообщают «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Через две минуты после этого, самолет с 226 пассажирами и семью членами экипажа приземлился в кукурузном поле, буквально в пяти километрах от взлетно-посадочной полосы.

Как становится понятно из записи, через пару минут после предупреждения, командир воздушного судна подал сигнал об аварийной ситуации, доложив об отказе одного из двигателей. Пилоты запросили разворот и возвращение в аэропорт. Однако, исходя из сложившейся ситуации, решения принимались стремительно.

Ранее командир экипажа А-321 Дамир Юсупов признался в интервью журналистам, что решения в этот момент принимались разнообразные, в зависимости от ситуации. По его словам, сразу же после отказа левого двигателя, отказал и правый. После этого, отключив оба двигателя, электрику и кондиционирование, пилоты плавно посадили самолет на кукурузное поле.

Кто они, герои, спасшие жизни более 200 пассажиров самолета А-321 в Подмосковье?

После посадки пилот командир воздушного судна (КВС) доложил о необходимости прибытия экстренных служб. Диспетчер даже не сразу понял, что самолет уже на земле.

КВС: «Свердловский, просим скорую помощь и службу спасения».

Диспетчер: «Ожидаем. Высота ваша и сколько пассажиров на борту?»

КВС: «Высота… Мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа».

Диспетчер: «Еще раз повторите».

КВС: «226 и семь членов экипажа».

Выяснилось, что аварийный маяк на воздушном судне не сработал. После чего капитан попросил не отвлекать его от эвакуации пассажиров. Когда все были на безопасном расстоянии, Юсупов доложил о точных координатах местонахождения самолета.

Как сообщает ТАСС, в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) им. М. Громова подтвердили подлинность опубликованной в сети расшифровки переговоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне президент России Владимир Путин подписал указ о награждении пилотов званиями Героев России, а пять бортпроводников Орденами Мужества.