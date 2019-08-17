  1. Пятый канал
  4. «Взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц»: переговоры экипажа севшего в поле А-321 с диспетчером

«Взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц»: переговоры экипажа севшего в поле А-321 с диспетчером

, 12:58 Видео 1 042

Как стало ясно из расшифровки записи с черного ящика, диспетчеры предупреждали о появлении птиц рядом с аэропортом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Дмитрий Голубкович, 5-tv.ru

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 35

Диспетчер предупреждал пилотов аварийно севшего под Жуковским лайнера А-321 об отдельных перелетах птиц. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» начал взлет из аэропорта «Жуковский» в Подмосковье около 06.12 утра в четверг, 15 августа. Пилот доложил о готовности к взлету.

«Взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц», — сообщил диспетчер.

Об этом свидетельствует опубликованная в сети расшифровка переговоров, сообщают «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Через две минуты после этого, самолет с 226 пассажирами и семью членами экипажа приземлился в кукурузном поле, буквально в пяти километрах от взлетно-посадочной полосы.

Как становится понятно из записи, через пару минут после предупреждения, командир воздушного судна подал сигнал об аварийной ситуации, доложив об отказе одного из двигателей. Пилоты запросили разворот и возвращение в аэропорт. Однако, исходя из сложившейся ситуации, решения принимались стремительно.

Ранее командир экипажа А-321 Дамир Юсупов признался в интервью журналистам, что решения в этот момент принимались разнообразные, в зависимости от ситуации. По его словам, сразу же после отказа левого двигателя, отказал и правый. После этого, отключив оба двигателя, электрику и кондиционирование, пилоты плавно посадили самолет на кукурузное поле.

Кто они, герои, спасшие жизни более 200 пассажиров самолета А-321 в Подмосковье?

После посадки пилот командир воздушного судна (КВС) доложил о необходимости прибытия экстренных служб. Диспетчер даже не сразу понял, что самолет уже на земле.

КВС: «Свердловский, просим скорую помощь и службу спасения».

Диспетчер: «Ожидаем. Высота ваша и сколько пассажиров на борту?»

КВС: «Высота… Мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа».

Диспетчер: «Еще раз повторите».

КВС: «226 и семь членов экипажа».

Выяснилось, что аварийный маяк на воздушном судне не сработал. После чего капитан попросил не отвлекать его от эвакуации пассажиров. Когда все были на безопасном расстоянии, Юсупов доложил о точных координатах местонахождения самолета.

Как сообщает ТАСС, в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) им. М. Громова подтвердили подлинность опубликованной в сети расшифровки переговоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне президент России Владимир Путин подписал указ о награждении пилотов званиями Героев России, а пять бортпроводников Орденами Мужества.

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 35
17 авг
Пассажирка севшего в поле A-321 намерена судиться из-за травли в интернете
17 авг
Видео: Аэропорт «Жуковский» ранее жаловался на привлекающие птиц свалки
17 авг
«На память»: Пилот самолета A-321 забрал с места аварии початок кукурузы
16 авг
Как будут убирать А-321 с кукурузного поля? Отвечает эксперт
16 авг
Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
16 авг
Паспорта аэропортов могут создать после ЧП с А-321
16 авг
МАК приступил к расшифровке ящиков севшего в поле А321
16 авг
Как на пути лайнера А-321 оказалась целая стая птиц
16 авг
Путин подписал указ о награждении пилотов А-321 званием «Герой России»
16 авг
Второй пилот А-321 госпитализирован после аварийной посадки в поле

Читайте также

+23° Днём +23°
Ночью +10°
66.00
0.11 73.22
-0.24
Брак на грани распада: ТОП-5 худших мужей по знаку зодиака

Последние новости

14:20
Суд в США выдал ордер на арест иранского нефтяного танкера
14:06
Дарья Мороз показала неприличный жест, раскритиковав «желтых друзей»
13:50
Видео: сильный ливень в Сочи затопил дороги
13:36
Олег Майами прокомментировал отношения с Ольгой Бузовой
13:19
МВД подсчитало участников согласованного митинга в Москве
12:58
«Взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц»: переговоры экипажа севшего в поле А-321 с диспетчером

Сейчас читают

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с «блокадницей»
«На позитиве!» Ирина Пегова забавно порезвилась в купальнике на Кипре
Пассажирка севшего в поле A-321 намерена судиться из-за травли в интернете

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги