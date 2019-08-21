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В Крыму стартует фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ»

, 8:08 Эфирная новость 45

В рамках фестиваля молодые художники, хореографы, режиссеры и многие другие получат уникальную возможность выиграть крупные гранты и выйти на новый уровень в своем творчестве.

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Фото, видео : ТАСС/Мальгавко Сергей, 5-tv.ru

Тема:
Таврида — АРТ 2019 2

В Крыму сегодня стартует самое яркое событие этого лета. Это «Таврида — АРТ» — главный в России творческий фестиваль, который связывает представителей всех направлений искусства.

В эти минуты к бухте Капсель стягиваются гости со всех уголков страны. В том числе четыре с половиной тысячи участников: молодые художники, хореографы, режиссеры и многие другие. «Таврида» предоставит им уникальный шанс проявить себя, получить экспертную и материальную поддержку в развитии собственных проектов.

В течение фестиваля организаторы намерены распределить беспрецедентную сумму грантов — 80 миллионов рублей. Показавшие себя молодые люди смогут провести свою выставку в Москве, стать телеведущими, выпустить релиз или альбом на лейбле «Студия СОЮЗ», выступить на фестивале «Нашествие». Всего в программе фестиваля — более 800 мероприятий. В том числе концерты звезд эстрады: группы «Ленинград», Леонида Агутина, Сергея Лазарева и других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стартовавшем в Крыму международном фестивале оперы и балета.

Тема:
Таврида — АРТ 2019 2
20 авг
Фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» открывается в Крыму — видео

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