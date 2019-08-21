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  4. Пострадавший во время боевых действий монастырь восстанавливают в сирийской Сайеднае

Пострадавший во время боевых действий монастырь восстанавливают в сирийской Сайеднае

, 9:13 Эфирная новость 16

Монахи мужского монастыря Святого Георгия Победоносца в провинции Риф Дамаск взялись за молотки и лопаты.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4298

Сирийские монахи взяли в руки молотки и лопаты ради восстановления разрушенных храмов. Кипит работа и в мужском монастыре Святого Георгия Победоносца в провинции Риф Дамаск. Как ни пытались боевики подступиться к святыне, обитель выстояла даже после минометного обстрела.

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Раскинув руки, Спаситель высится над равниной. У ног его — апостолы. Еще до войны эту скульптуру в 35-метров высотой построила здесь наша Русская православная церковь. И когда до Сайеднаи — одного из главных мест христианского паломничества — докатилась чума террора, защитники себя не жалели.

За тем, как возрождают монастырь наблюдает Семен Еремин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области во время раскопок Капорская крепость «подготовила» неожиданный подарок археологам — на ее территории был обнаружен уникальный артефакт.

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