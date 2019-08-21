Пострадавший во время боевых действий монастырь восстанавливают в сирийской Сайеднае

Сирийские монахи взяли в руки молотки и лопаты ради восстановления разрушенных храмов. Кипит работа и в мужском монастыре Святого Георгия Победоносца в провинции Риф Дамаск. Как ни пытались боевики подступиться к святыне, обитель выстояла даже после минометного обстрела.

День Мирона Ветрогона: Что можно и нельзя делать 21 августа

Раскинув руки, Спаситель высится над равниной. У ног его — апостолы. Еще до войны эту скульптуру в 35-метров высотой построила здесь наша Русская православная церковь. И когда до Сайеднаи — одного из главных мест христианского паломничества — докатилась чума террора, защитники себя не жалели.



За тем, как возрождают монастырь наблюдает Семен Еремин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области во время раскопок Капорская крепость «подготовила» неожиданный подарок археологам — на ее территории был обнаружен уникальный артефакт.