На Пятом канале акция «День добрых дел» для Максима Абидова

На Пятом канале — «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для четырехлетнего Максима. У мальчика — первичный иммунодефицит. Организм настолько ослаб, что даже самая безобидная простуда может стать для него смертельно опасной.

Единственный шанс на спасение — трансплантация костного мозга. Донора уже ищут в международной базе, но стоимость процедур — один миллион восемьсот тысяч рублей — сумма для семьи неподъемная. Очень нужна помощь зрителей Пятого канала.

А пока маленький Максим всеми силами старается не падать духом и даже «перетанцевать» недуг.

С маленьким бойцом познакомился Руслан Смыков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Владу Ясалову.