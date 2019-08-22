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На Пятом канале акция «День добрых дел» для Максима Абидова

, 10:25 Эфирная новость 46

У мальчика — первичный иммунодефицит. Организм настолько ослаб, что даже самая безобидная простуда может стать для него смертельно опасной.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 273

На Пятом канале — «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для четырехлетнего Максима. У мальчика — первичный иммунодефицит. Организм настолько ослаб, что даже самая безобидная простуда может стать для него смертельно опасной.

Единственный шанс на спасение — трансплантация костного мозга. Донора уже ищут в международной базе, но стоимость процедур — один миллион восемьсот тысяч рублей — сумма для семьи неподъемная. Очень нужна помощь зрителей Пятого канала.

А пока маленький Максим всеми силами старается не падать духом и даже «перетанцевать» недуг.

С маленьким бойцом познакомился Руслан Смыков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Владу Ясалову.

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