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  4. Участники фестиваля «Таврида-АРТ» выступят на одной сцене со знаменитыми рокерами

Участники фестиваля «Таврида-АРТ» выступят на одной сцене со знаменитыми рокерами

, 14:32 Эфирная новость 15

Организаторам пришлось досрочно закрыть регистрацию музыкантов, которые хотели здесь выступить — так много желающих. Состав артистов обещает стать самым звездным за всю историю фестиваля.

Фото, видео : 5-tv.ru, ВКонтакте @tavrida_art

Тема:
Таврида — АРТ 2019 13

Бухта Капсель в Крыму может стать туристической Меккой. Ее фото будут украшать самые популярные справочники мира. Об этом заявили организаторы фестиваля «Таврида-АРТ», который уже называют магической фабрикой звезд. Еще бы: место как магнит притягивает знаменитостей. Уже сегодня, 23 августа, творческая площадка превратится в «Нашествие»

Участники выступят на одной сцене с легендами рок-музыки: Гарик Сукачёв, Найк Борзов, Вячеслав Бутусов и это еще не весь топ-лист.

В атмосферу праздника и творческого азарта окунулась Мэри Бадунц.

У «тавридцев» 23 августа точно будет бессонная ночь. Совсем скоро на сцену выйдут легендарные рок-исполнители — Гарик Сукачёв, Найк Борзов, Вячеслав Бутусов, «Пикник», «Ария», «25/17». Идут последние приготовления и это будет настоящая творческая коллаборация. Победители прошедших смен исполнят нетленные хиты с любимыми исполнителями.

Но это вечером, а пока утро у «тавридцев» начинается с легкой уборки. Уже второй день сильный ветер разносит по городку песок.

«Все наши вещи в песке, но это нам не мешает. Молодость! Таврида!» — делится участник «Таврида-АРТ» Ярослав Копыстиринский.

После уборки бегом на зарядку. Конечно, не совсем обычную, как и все на фестивале. На сцене целый звездный десант. Ведущие фитнес-тренеры страны рассказывают, как зарядиться энергией на весь день.

«Мы все по проекту — звездный десант. Заряжаем молодежь, людей, на здоровый образ жизни. Показываем пример, проводим зарядку», — рассказывает Андрей Лобков, главный эксперт Книги рекордов России по фитнесу.

Энергия и позитив — главные двигатели фестивального прогресса. Здесь никто не делится на профессионалов и любителей. Рядом с подтянутыми спортсменами бегут даже народники.

«Куда вы спешите?» — спрашивает корреспондент МИЦ «Известия».

«На защиту грантов!» — отвечает девушка.

Надо торопиться — сегодня последний день, чтобы защитить грантовые проекты. Рекордное количество заявок — полмиллиона участников. На кону почти 100 миллионов рублей.

«Вот я его надела, и у меня сразу появилась уверенность в себе. Поддержка всей Рязанской области, поэтому будем надеяться, мы выиграем этот грант», — говорит Татьяна Кудима, участница фестиваля «Таврида-АРТ.

В это же время неподалеку разыгрывается настоящая драма: пощечина, гневные крики и даже слезы.

Не стоит переживать — идет кастинг на ведущую роль в топовом сериале. «Таврида» открывает путь на большую сцену. Претендентов так много, что режиссеры третий день определяются с фаворитами.

«Выбор хороший, большой, достойный. Теряешься, естественно, сценарии, сериалы не резиновые, но столько классных ребят. Правда, больше девчонок, чем парней», — говорит режиссер Илья Казанков.

Главное событие, конечно же, впереди. Через несколько часов «Таврида» презентует свое маленькое «Нашествие», когда на сцену выйдут Гарик Сукачёв и другие легенды русского рока. Организаторам пришлось досрочно закрыть регистрацию музыкантов, которые хотели здесь выступить — так много желающих. Состав артистов обещает стать самым звездным за всю историю фестиваля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фестиваль «Таврида-АРТ» вдохновляет участников на творчество.

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