Море, солнце, свобода: как фестиваль «Таврида-АРТ» вдохновляет участников на творчество

Фестиваль «Таврида-АРТ» в Крыму утомительным точно не назовешь. Море, солнце, красивые виды и самое главное — свобода творчества. Программа более, чем насыщенная. В этом году фестиваль собрал почти 35 тысяч участников и каждый готов проявить свой талант.

В чем конкретно им поможет фестиваль знает Надежда Алешкина

Море, солнце и красивейшие виды Крыма — это тоже «Таврида», только с другой стороны. В дневное время — арт-кварталы перемещаются сюда, а вот эта группа уже в одежде снова распевается.

«Скажите, в воде хорошо поется?» — спрашивает корреспондент МИЦ «Известия».

«Прекрасно, прохладно, хорошо!» - отвечает артистка.

Свобода творчества, а еще сочетание направлений, которые вместе в жизни вряд ли встретишь — вот с балалайкой сидят народники по кулачным боям.

«Мы боремся, „кулачимся“, ходим в храм — это для нас обыденная ситуация. И здесь на фестивале, хотелось бы не кому-то что-то доказать, а поделиться опытом», — сказал участник фестиваля «Таврида-АРТ» Денис Антипов.

«Таврида» соберет на одной площадке более 30 000 молодых деятелей культуры, но для творцов здесь предусмотрена и возможность уединиться. Пейзажи захватывают и вдохновляют.

«В Крыму я еще не была: первый раз здесь. Приехала из Сибири, это мой первый крымский пленэр», — говорит Алиса Тетерелева, участница фестиваля «Таврида-АРТ».

У Алисы впереди и первое в жизни знакомство с «Нашествием», где она будет искать типажи для портретов. На «Тавриде» уже завтра состоится живой рок-концерт.

«Я уже так жду „Нашествие“, когда приедет Бутусов, „Ария“, „Пикник“. Я бы написала, наверное, Бутусова», — признается Алиса Тетерелева, участница фестиваля «Таврида-АРТ».

«Я, например, слушаю «25/17!» — говорит Александр Рвачев, участник фестиваля «Таврида- АРТ»

Помимо музыки участников из Москвы интересует грант для проведения спортивного мероприятия. В здоровом теле и идеи рождаются быстрее.

«Мы показываем участникам, спорт, трюки, что мы можем, чтобы они видели, что спорт — это тоже искусство!» — поясняет Александр Рвачев, участник фестиваля «Таврида-АРТ».

Мастер-классы от лучших из лучших, личные беседы, кастинги. Участники фестиваля попали в самый настоящий социальный лифт и возможности здесь, правда, головокружительные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участники фестиваля смогут попробовать себя в конкурсе и побороться за грант на реализацию и развитие собственных творческих проектов. В 2019 году на эти цели выделена беспрецедентная сумма — 80 миллионов рублей.