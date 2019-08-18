МАК опубликовал фото самописцев аварийно севшего самолета А321

На сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК) появились фотографии бортовых самописцев самолета А321, совершившего экстренную посадку на кукурузное поле под Москвой.

С 16 августа специалисты МАК приступили к расшифровке данных, записанных «черными ящиками». Известно, что о ба самописца (речевой и параметрический) находятся в надлежащем состоянии . В комиссию по расследованию ЧП входят представители Росавиации, сотрудники компании-разработчика лайнера и двигателей, а также компании «Уральские авиалинии». Кроме того, с огласно Чикагской Конвенции ИКАО, делом занимается представитель бюро расследований Франции — страны-разработчика самолета и двигателей.

«Чудо над Жуковским», как уже называют аварийную посадку в СМИ, произошло утром 15 августа. А321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Москва — Симферополь после столкновения со стаей птиц совершил экстренную посадку в кукурузном поле под Москвой. У лайнера отказал один из двигателей, второй начал терять мощность. Пилоты посадили аэробус с полными баками горючего на брюхо. Из 226 пассажиров на борту 76 человек получили травмы, жертв нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении пилотам А321 звания Героев России, а пять бортпроводников аварийно севшего самолета наградить орденами Мужества.