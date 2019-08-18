  1. Пятый канал
  4. МАК опубликовал фото самописцев аварийно севшего самолета А321

МАК опубликовал фото самописцев аварийно севшего самолета А321

, 23:12 42

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к расшифровке «черных ящиков» аварийно севшего на кукурузное поле самолета 15 августа.

Фото : mak-iac.org

На сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК) появились фотографии бортовых самописцев самолета А321, совершившего экстренную посадку на кукурузное поле под Москвой.

С 16 августа специалисты МАК приступили к расшифровке данных, записанных «черными ящиками». Известно, что оба самописца (речевой и параметрический) находятся в надлежащем состоянии. В комиссию по расследованию ЧП входят представители Росавиации, сотрудники компании-разработчика лайнера и двигателей, а также компании «Уральские авиалинии». Кроме того, согласно Чикагской Конвенции ИКАО, делом занимается представитель бюро расследований Франции — страны-разработчика самолета и двигателей.

«Чудо над Жуковским», как уже называют аварийную посадку в СМИ, произошло утром 15 августа. А321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Москва — Симферополь после столкновения со стаей птиц совершил экстренную посадку в кукурузном поле под Москвой. У лайнера отказал один из двигателей, второй начал терять мощность. Пилоты посадили аэробус с полными баками горючего на брюхо. Из 226 пассажиров на борту 76 человек получили травмы, жертв нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении пилотам А321 звания Героев России, а пять бортпроводников аварийно севшего самолета наградить орденами Мужества.

Читайте также

+20° Днём +23°
Ночью +11°
66.00
0.11 73.22
-0.24
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака

Последние новости

23:43
Нетаньяху назвал цель визита на Украину
23:28
Элджей подарил Ивлеевой обручальное кольцо за 150 тысяч рублей? — видео
23:12
МАК опубликовал фото самописцев аварийно севшего самолета А321
22:56
«Умоляю!» Продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского пустить его на Украину
22:40
Жена Порошенко проспонсировала съемки комедии о Донбассе
22:26
Бомбардировщики Ту-160 на Чукотке совершали плановые полеты — Минобороны РФ

Сейчас читают

«Лучезарная шоколадка»: Пегова попрощалась с отпускными морем и солнцем
Как круглый отличник из благополучной семьи под Ульяновском решился на расправу
Фото молодой Аллы Пугачевой для журнала Voguе появились в соцсети

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги