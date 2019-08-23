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Участники «Тавриды-АРТ» насладились музыкой на фестивале «Джаз Коктебель»

, 19:53 Видео 38

Перед гостями мероприятия выступили музыканты Snake Steak, Manka Groove, Феликс Лахути, Тим Хазанов, Blacksax band и группа Shoo.

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Фото, видео : 5-tv.ru, Вконтакте @tavrida_art

Тема:
Таврида — АРТ 2019 16

Участники крымского фестиваля «Таврида-АРТ» в пятницу, 23 августа, насладились музыкой популярных джазовых музыкантов. На мероприятии работала площадка фестиваля «Джаз Коктебель», где гости смогли услышать композиции в исполнении Snake Steak, Manka Groove, Феликс Лахути, Тим Хазанов, Blacksax band, группы Shoo и других легенд джаза. Посетители концерта с удовольствием слушали любимых музыкантов и знакомились с творчеством новых исполнителей.

«Таврида-АРТ» — творческий фестиваль, который проходит на территории Крыма с 20 по 26 августа. Мероприятие собрало на одной площадке более 30 тысяч молодых деятелей культуры, участников, зрителей и гостей из 85 регионов России. Всего на мероприятии задействованы 665 волонтеров, которые участвуют в подготовке 834 событий, организованных для талантливой молодежи из разных уголков страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники «Тавриды-АРТ» померятся талантом со звездами отечественного рока.

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