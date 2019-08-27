На Владивосток надвигается мощный тропический шторм

Владивосток в эти минуты уходит под воду. Столицу Приморья несколько часов назад накрыл мощнейший ливень.

Уже выпало 50 миллиметров осадков, и дождь будет идти весь день. Непогода спровоцировала сход селя прямо в центре города. Поток грязи, камней и деревьев обрушился на проезжающие мимо машины и перекрыл движение. О пострадавших не сообщается. На месте сейчас работают аварийные бригады.

Местные жители сообщают о сходах грунта и в других районах. На улицах - транспортный коллапс. Маршруты автобусов изменили, а электрический транспорт по соображениям безопасности вообще сняли с линий. Передвигаться по улицам приходится практически вплавь.