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На Владивосток надвигается мощный тропический шторм

, 5:56 Эфирная новость 31

Непогода спровоцировала сход селя прямо в центре города.

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Фото, видео : Instagram @dps_patrul, 5-tv.ru

Владивосток в эти минуты уходит под воду. Столицу Приморья несколько часов назад накрыл мощнейший ливень.

Уже выпало 50 миллиметров осадков, и дождь будет идти весь день. Непогода спровоцировала сход селя прямо в центре города. Поток грязи, камней и деревьев обрушился на проезжающие мимо машины и перекрыл движение. О пострадавших не сообщается. На месте сейчас работают аварийные бригады.

Местные жители сообщают о сходах грунта и в других районах. На улицах - транспортный коллапс. Маршруты автобусов изменили, а электрический транспорт по соображениям безопасности вообще сняли с линий. Передвигаться по улицам приходится практически вплавь.

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