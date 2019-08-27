  1. Пятый канал
  4. Синоптик рассказал, какой будет погода в последний день лета

Синоптик рассказал, какой будет погода в последний день лета

, 19:44 Эксклюзивное интервью 38

Конец августа в Северной столице ожидается теплым, заявил метеоролог Леонид Старков.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Роман Пименов

Тема:
Погода 3977

Последняя неделя лета в Петербурге порадует горожан своими погодными условиями, сказал в беседе с 5-tv.ru синоптик Леонид Старков.

«Леся Кардашьян»: Звезда «Орла и решки» пририсовала себе пышные бедра — фото

«Атмосферное давление будет повышенным, небо малооблачным, ветер слабым. Температурный фон на два-три градуса превысит многолетнюю норму», — рассказал он, отметив, что такую погоду можно назвать вполне комфортной.

Также Старков добавил, что дневная температура в некоторые дни текущей недели будет достигать 23 градусов, ночная — десяти градусов. А вот в Москве, в свою очередь, в ближайшие дни ожидается похолодание. Связано это с циклоном, который обрушится на столицу со стороны Норвежского моря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мощных ливнях во Владивостоке.

Тема:
Погода 3977
27 авг
Улицы Мадрида превратились в бурные реки после сильного ливня
27 авг
Владивосток уходит под воду: мощные ливни привели к сходу оползней — видео
27 авг
Мост с пешеходами рухнул в Турции — видео
27 авг
На Владивосток надвигается мощный тропический шторм
26 авг
Видео: солнечное гало над Петропавловской крепостью заметили в Петербурге
25 авг
Заморозки? Москвичам обещают похолодание в конце августа
23 авг
Лайфхак: Как приготовить освежающий целебный чай
22 авг
День Матфея Змеесоса: что можно и нельзя делать 22 августа
21 авг
Впервые за 40 лет! Река Лена рекордно обмелела и стала похожа на ручей
19 авг
Преображение Господне или Яблочный спас: Традиции и смысл праздника

Читайте также

+21° Днём +21°
Ночью +10°
66.26
0.29 73.61
0.21
Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?

Последние новости

20:23
«Присяду-ка я на перчик!» Королева и Тарзан задорно отдыхают в Италии
20:16
Лукашенко дал возможность Депардье «пожить среди крестьян»
19:54
Федункив встретила 48-летие в шикарном платье и с пистолетом в руке — фото
19:44
Синоптик рассказал, какой будет погода в последний день лета
19:28
Велосипедист попал под авто Друзя в центре Петербурга — эксклюзивные кадры
19:26
Муж Серены Уильямс пришел на ее матч с Шараповой в антинаркотической футболке

Сейчас читают

65-летняя Любовь Успенская загорает топлес — фото
Волочкова сравнила мангал с Вечным огнем — видео
Как выглядит самая красивая тату-модель, превратившая тело в холст — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги