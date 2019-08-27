Синоптик рассказал, какой будет погода в последний день лета

Последняя неделя лета в Петербурге порадует горожан своими погодными условиями, сказал в беседе с 5-tv.ru синоптик Леонид Старков.

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«Атмосферное давление будет повышенным, небо малооблачным, ветер слабым. Температурный фон на два-три градуса превысит многолетнюю норму», — рассказал он, отметив, что такую погоду можно назвать вполне комфортной.

Также Старков добавил, что дневная температура в некоторые дни текущей недели будет достигать 23 градусов, ночная — десяти градусов. А вот в Москве, в свою очередь, в ближайшие дни ожидается похолодание. Связано это с циклоном, который обрушится на столицу со стороны Норвежского моря.

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