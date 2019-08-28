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  4. «Покорная, страстная, нежная»: Поклонники не поняли загадочных образов Бузовой

«Покорная, страстная, нежная»: Поклонники не поняли загадочных образов Бузовой

, 13:52 Фото 2 370

Певица предстала перед подписчиками Instagram в стиле Шамаханской царицы.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 578

Ольга Бузова продолжает удивлять подписчиков в Instagram. На этот раз певица разместила в соцсети серию из трех публикаций, на которых она позирует в одном и том же образе, правда, немного изменяя выражение лица на каждом снимке. Посты звезда подписала в соответствии с эмоциями: покорная, страстная и нежная.

Instagram @buzova86

Гороскоп на 28 августа: Козерог, выйдете из тьмы в свет!

Поклонники Ольги Бузовой не очень обрадовались новому контенту кумира. Макияж, выбранный знаменитостью, показался фанатам чересчур ярким и неестественным. Подписчики в комментариях сравнили исполнительницу с мужчиной, курой-гриль, а также обвинили певицу в косметологических и пластических изменениях во внешности.

«От натуральной осталась только грудь»;

«Сгоревшая невеста? Намажьте ее сметаной»;

«На мужика похожа»;

«Ага и заштукатуренная. Живого места на лице не видно», — написали фолловеры.


Instagram @buzova86Несмотря на мегатонны злословия в свой адрес, Ольга Бузова не отчаивается, ведь из шестнадцатимиллионной аудитории подписчиков звезды всегда найдутся те, кто оценит ее красоту и талант.

«Красавица! Не слушайте завистников!» — посоветовал юзер певице.

Instagram @buzova86

С кем встречалась ? Почему ушла из политики? Как интимные снимки с ее участием попали в интернет? Читайте об этом в звездной биографии балерины на 5-tv.ru.

Тема:
Ольга Бузова 578
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