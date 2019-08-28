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Бузову предложили привлечь к пропаганде безопасности на дорогах России

, 17:25 20

По мнению вице-премьера Максима Акимова, для этих целей необходимо использовать современный подход.

Фото : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 579

Вице-премьер Максим Акимов в среду, 28 августа, в ходе заседания правительственной комиссии предложил привлечь певицу к пропаганде безопасности на российских дорогах, сообщает Интерфакс.

По мнению политика, в настоящий момент используются устаревшие методы. Для воздействия на целевую аудиторию нужен современный подход. В частности, Максим Акимов привел в пример Instagram-аккаунт Ольги Бузовой.

«У Бузовой 15 миллионов подписчиков. Раз такая большая аудитория, если это лидер общественного мнения, значит она наверняка ответственный патриотичный человек. Надо к ней прийти, заплатить, если надо, если это канал к 15 миллионам молодых матерей», — заявил Максим Акимов.

Помимо прочего, вице-премьер отметил, что штрафовать автолюбителей за отсутствие полиса ОСАГО, выявленное камерами автоматической фиксации нарушений ПДД, начнут в I квартале 2020 года.

«У нас уже более 5,5 тысячи автовладельцев получили уведомление об отсутствии полисов. Пока уведомления. Но в первом квартале следующего года, как мы планируем, это будут уже не уведомления, а юридически значимые действия, которые будут означать формирование штрафов в автоматическом режиме за выезд без обладания полисом», — заключил Максим Акимов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы в онлайн-режиме.

Тема:
Ольга Бузова 579
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