Бузову предложили привлечь к пропаганде безопасности на дорогах России

Вице-премьер Максим Акимов в среду, 28 августа, в ходе заседания правительственной комиссии предложил привлечь певицу Ольгу Бузову к пропаганде безопасности на российских дорогах, сообщает Интерфакс.
По мнению политика, в настоящий момент используются устаревшие методы. Для воздействия на целевую аудиторию нужен современный подход. В частности, Максим Акимов привел в пример Instagram-аккаунт Ольги Бузовой.
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Помимо прочего, вице-премьер отметил, что штрафовать автолюбителей за отсутствие полиса ОСАГО, выявленное камерами автоматической фиксации нарушений ПДД, начнут в I квартале 2020 года.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы в онлайн-режиме.