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  4. Путин и Моди посетили судоверфь «Звезда» в Большом Камне

Путин и Моди посетили судоверфь «Звезда» в Большом Камне

, 9:05 Видео 59

Президент России и премьер-министр Индии прибыли на судостроительное предприятие на катере.

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Фото, видео : © РИА Новости / Григорий Сысоев, 5-tv.ru

Тема:
ВЭФ-2019 70

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Нарендра Моди прибыли в город Большой Камень на катере, чтобы посетить судоверфь «Звезда» в среду, 4 сентября. Предприятие специализируется на производстве кораблей и ремонте подводных лодок.

Посещение Путиным и Моди судостроительного завода «Звезда», по мнению экспертов, хорошо скажется на экспорте продукции оборонно-промышленного комплекса России. Также известно — суда, построенные в «Звезде», будут использоваться для транспортировки российской нефти на мировые рынки, в том числе в Индию.

Во Владивостоке 4 сентября состоялась церемония открытия юбилейного Восточного экономического форума. Глава РФ проведет в Приморском крае три рабочих дня. Премьер-министр Индии и Владимир Путин примут участие в двусторонних переговорах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер-министр Индии прибыл во Владивосток.

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