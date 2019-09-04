Путин и Моди посетили судоверфь «Звезда» в Большом Камне

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Нарендра Моди прибыли в город Большой Камень на катере, чтобы посетить судоверфь «Звезда» в среду, 4 сентября. Предприятие специализируется на производстве кораблей и ремонте подводных лодок.

Посещение Путиным и Моди судостроительного завода «Звезда», по мнению экспертов, хорошо скажется на экспорте продукции оборонно-промышленного комплекса России. Также известно — суда, построенные в «Звезде», будут использоваться для транспортировки российской нефти на мировые рынки, в том числе в Индию.

Во Владивостоке 4 сентября состоялась церемония открытия юбилейного Восточного экономического форума. Глава РФ проведет в Приморском крае три рабочих дня. Премьер-министр Индии и Владимир Путин примут участие в двусторонних переговорах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер-министр Индии прибыл во Владивосток.