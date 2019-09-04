Премьер-министр Индии прибыл во Владивосток

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл во Владивосток с официальным визитом утром среды, 4 сентября. Политик примет участие в Восточном экономическом форуме в качестве главного гостя. На среду запланирована встреча Моди с Владимиром Путиным в узком и расширенном составах, перед которой главы государств посетят судостроительный комплекс «Звезда», сообщает ТАСС.

5 сентября Моди вместе с другими лидерами, которые посетят ВЭФ, примет участие в пленарном заседании форума и станет гостем турнира по дзюдо.

Пятый по счету Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4-го по 6 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Владивосток для участия в ВЭФ прибыл Владимир Путин.