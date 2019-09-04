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  4. Премьер-министр Индии прибыл во Владивосток

Премьер-министр Индии прибыл во Владивосток

, 3:52 Эксклюзивное видео 19

Нарендра Моди примет участие в Восточном экономическом форуме в качестве главного гостя.

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Фото, видео : © РИА Новости / Алексей Дружинин, 5-tv.ru

Тема:
ВЭФ-2019 67

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл во Владивосток с официальным визитом утром среды, 4 сентября. Политик примет участие в Восточном экономическом форуме в качестве главного гостя. На среду запланирована встреча Моди с Владимиром Путиным в узком и расширенном составах, перед которой главы государств посетят судостроительный комплекс «Звезда», сообщает ТАСС.

5 сентября Моди вместе с другими лидерами, которые посетят ВЭФ, примет участие в пленарном заседании форума и станет гостем турнира по дзюдо.

Пятый по счету Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4-го по 6 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Владивосток для участия в ВЭФ прибыл Владимир Путин.

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