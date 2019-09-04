Лавров считает, что международные отношения продолжают «стабильно осложняться»

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме-2019 заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться. Он отметил, что данный процесс в настоящий момент не удается остановить.

Отвечая на вопрос о достижении баланса в международных отношениях, министр иностранных дел России указал на коллег из США, которые совместными со своими союзниками усилиями, взяли курс на подрыв сложившейся после Второй мировой войны международно-правовой системы. В том числе, достигнутых на протяжении последних десятилетий договоренностей в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

«В начале 2000-х годов был разорван в одностороннем порядке Договор об ограничении систем противоракетной обороны, теперь разрушен Договор о ракетах средней и меньшей дальности, нет никакой ясности о перспективах продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В целом международно-правовые структуры, которые были созданы после Второй мировой войны и развивались на основе универсальных договоренностей, сейчас подвергаются тяжелейшим испытаниям», — сказал Сергей Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что термин «международное право» стал меньше применяться представителями западных стран, которые предпочитают вести риторику о некоем «порядке, основанном на правилах». Сергей Лавров уверен, что эти самые правила ежегодно изобретаются ими для собственных нужд и попытки убеждения в многосторонности решений, которых должны придерживаться все остальные.

Сергей Лавров уверен, что в сложившейся ситуации необходимо искать сохраняющие опоры, первой из которых является Устав ООН. По мнению политика, его нужно защищать всеми силами.

«Отмечу стабилизирующее влияние „Группы двадцати“, где представлены все ключевые регионы мира, центры экономического и финансового влияния. „Группа двадцати“ отражает признание реалий полицентрического мира. Именно с этими реалиями пытается бороться Запад, стараясь сохранить свое доминирование, которым он пользовался последние лет 500, „заказывая музыку“ во всех международных делах», — уверен глава МИД РФ.

По словам министра иностранных дел РФ, сам факт заинтересованности Западом в деятельности G20 демонстрирует признание новой реальности. В «двадцатке» риторика ведется не путем ультиматумов и односторонних требований. Разговор основан на взаимном уважении и процессе поиска баланса интересов.

«Отмечу, что на этих же принципах работают такие структуры, в которых участвует Россия, как БРИКС, ШОС. В целом на евразийском пространстве, когда мы продвигаем то, что президент России Путин обозначил как „Большое евразийское партнерство“ с участием ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, то руководствуемся теми же самыми принципами», — сказал Сергей Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что российское ведомство намерено добиваться взаимного учета интересов всех участников международного общения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров поздравил с началом учебы воспитанников гимназии имени Примакова.