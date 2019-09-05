Стартовал ключевой день ВЭФ-2019

Сегодня, 5 сентября, ключевой день работы Восточного экономического форума. Скоро начнется пленарное заседание, на котором выступит Владимир Путин. А началось все со встречи российского президента с премьер-министром Малайзии. Делегация этой страны впервые участвует в работе ВЭФ.

Затем прошла беседа лидера нашей страны с главой японского правительства. Синдзо Абэ и Владимир Путин обсудили проблематику заключения мирного договора. Параллельно на других площадках форума проходят бизнес-диалоги и открытые встречи.

Одна из них посвящена российско-японскому сотрудничеству. В частности, Москва предлагает Токио установить полностью безвизовый режим. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, это будет способствовать увеличению турпотока до 400 тысяч человек в год в каждом из направлений.

Еще одна встреча посвящена экологии Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам спецпредставителя российского президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, в нашей стране необходимо построить по меньшей мере 200 перерабатывающих и сортировочных заводов.

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