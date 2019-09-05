Премьер Малайзии не исключил переговоры с Путиным по крушению MH17

Премьер Малайзии Махатхир Мохамад в интервью РИА Новости заявил, что не исключает возможность обсуждения с Владимиром Путиным расследования крушения MH17 на Украине во время Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. Мохамад при этом высказал сомнение, что у лидеров стран будет возможность как-то на него повлиять.

Также он назвал свою версию, почему так долго ищут виновных.

«Я думаю, что у России сейчас не лучшие отношения (с Западом — Прим.ред.). Но с другой стороны, потребность найти виновную страну связана со страховыми выплатами», — заявил малайзийский премьер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17.