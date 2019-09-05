Найк Борзов пригласил поесть блинов и повеселиться на фестивале «Наши в Городе»

Найк Борзов записал видеообращение к поклонникам, в котором пригласил на музыкальный фестиваль «Наши в Городе», который будет проходить в Москве в ближайшие выходные, 7 и 8 сентября. Грандиозный праздник в честь дня рождения российской столицы состоится на проспекте Академика Сахарова.

«Наши в городе» — чего ждать от фестиваля в Москве на этих выходных?

«Приглашаю всех на День города, на фестиваль „Наши в городе“. Будут все наши, и я там буду. Будем петь песню про Вову, лошадку, гулять по Москве, веселиться, есть блины и запивать это сметаной. Жду вас всех на самом грандиозном празднике города Москвы», — сказал автор песен «Верхом на звезде», «Я маленькая лошадка» и других.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, свое участие в фестивале подтвердили группа «Ария», Максим Леонидов, Гарик Сукачев, Сергей Галанин, группа «Горшенев», Илья Черт, Валерий Сюткин и другие музыканты.