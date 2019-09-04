Новый фильм Собчак вызвал очередную порцию слухов о беременности от Богомолова

Ксения Собчак опубликовала на Youtube-канале новый фильм, на кадрах которого можно заметить ее округлившийся живот. Пользователи тут же вновь заподозрили 37-летнюю телеведущую в беременности.

Слухи о том, что светская львица ждет ребенка от своего возлюбленного — режиссера Константина Богомолова появились на фоне информации об их скором бракосочетании. По некоторым данным, торжественное событие запланировано на 13 сентября.

YouTube / Ксения Собчак

Сама Ксения Собчак пока никак не комментирует домыслы общественности о ее «интересном положении». Во время первой беременности телеведущая так же хранила молчание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган сводил сына Платона в океанариум.