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  4. Новый фильм Собчак вызвал очередную порцию слухов о беременности от Богомолова

Новый фильм Собчак вызвал очередную порцию слухов о беременности от Богомолова

, 23:39 Фото 70

Поклонники обсуждают кадры, на которых различим округлившийся живот телеведущей.

Фото : YouTube / Ксения Собчак, instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак опубликовала на Youtube-канале новый фильм, на кадрах которого можно заметить ее округлившийся живот. Пользователи тут же вновь заподозрили 37-летнюю телеведущую в беременности.

Слухи о том, что светская львица ждет ребенка от своего возлюбленного — режиссера Константина Богомолова появились на фоне информации об их скором бракосочетании. По некоторым данным, торжественное событие запланировано на 13 сентября.

YouTube / Ксения Собчак

Сама Ксения Собчак пока никак не комментирует домыслы общественности о ее «интересном положении». Во время первой беременности телеведущая так же хранила молчание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган сводил сына Платона в океанариум.

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