Певицу Ольгу Бузову застали за покупкой лапши быстрого приготовления во время пребывания на Бали, где проходили съемки проекта, в котором артистка и звезда Comedy Club Тимур Батрутдинов искали свою любовь.

«Не самая сильная сторона»: Игорь Крутой признался, что плохо танцует — видео

По информации инсайдеров издания StarHit, Бузова зашла в магазин за фруктами и водой, а в конце неожиданно прихватила несколько пачек лапши быстрого приготовления. Также с ней находился некий молодой человек. Скорее всего это был помощник, считают инсайдеры.

Певица не раз утверждала, что старается питаться только здоровой пищей даже в тех случаях, когда время на еду совершенно нет. Мясные блюда, судя по сторис Ольги Бузовой, она всегда «смягчает» овощами и свежевыжатыми соками. Неожиданные изменения в своем рационе певица пока никак не прокомментировала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пользователи раскритиковали Бузову за неприличный жест в танце.