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Бузову застали за покупкой лапши быстрого приготовления

, 12:34 54

Поклонники стали переживать, что телеведущая «Дома-2» отказалась от здорового питания во время пребывания на Бали.

Фото : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 592

Певицу Ольгу Бузову застали за покупкой лапши быстрого приготовления во время пребывания на Бали, где проходили съемки проекта, в котором артистка и звезда Comedy Club Тимур Батрутдинов искали свою любовь.

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По информации инсайдеров издания StarHit, Бузова зашла в магазин за фруктами и водой, а в конце неожиданно прихватила несколько пачек лапши быстрого приготовления. Также с ней находился некий молодой человек. Скорее всего это был помощник, считают инсайдеры.

Певица не раз утверждала, что старается питаться только здоровой пищей даже в тех случаях, когда время на еду совершенно нет. Мясные блюда, судя по сторис Ольги Бузовой, она всегда «смягчает» овощами и свежевыжатыми соками. Неожиданные изменения в своем рационе певица пока никак не прокомментировала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пользователи раскритиковали Бузову за неприличный жест в танце.

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