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  4. Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока — 2» неразумным

Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока — 2» неразумным

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Вольфганг Шойбле раскритиковал противников проекта.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Илья Питалев

Тема:
Северный поток — 2 153

Глава бундестага Вольфганг Шойбле назвал саботаж «Северного потока — 2» неразумным. Об этом он заявил в собственной публикации в газете Welt.

«С общеевропейской точки зрения саботирование проекта окольными путями не является разумным решением», — отметил председатель немецкого парламента.

По мнению Шойбле, позиция Германии по вопросу возведения газопровода негативно сказалась на доверии к стране восточноевропейских партнеров. Однако на данном этапе строительства «Северного потока — 2» Германии не стоит выступать против проекта, уверен глава бундестага.

В конце августа начался финальный этап укладки газопровода. Завершилась укладка двух ниток «Северного потока — 2» по дну Балтийского моря в территориальных водах Германии и Финляндии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Румыния и США выступают против реализации проекта.

 
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