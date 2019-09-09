Природа проверяет людей на прочность: Град, ураган и шторм бушуют в России и соседних странах

В Крыму ликвидируют последствия мощного циклона. Накануне на побережье обрушился шторм. Погибли шесть человек — все они в момент стихии были в море и не смогли вернуться к берегу.

Непогода обрушилась на Сибирь и Дальний Восток. Сильнейший град подпортил урожай омским дачникам. А во Владивостоке и Хабаровске ветер обрывал линии электропередачи, валил дорожные знаки и деревья. Тысячи человек остались без света. В ближайшие часы ураган обрушится на Сахалин и Камчатку.

В соседней Японии от него один человек погиб, около 20 пострадали, без света осталось 900 тысяч домов. В регионе отменены десятки авиарейсов и все утренние поезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек.