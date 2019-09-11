В Алеппо возрождают одно из самых крупных производств в стране

В сирийском Алеппо возрождают одно из самых крупных производств в стране. Завод, который до войны был главным поставщиком арматуры, практически полностью разрушили боевики. Восстановить здание удалось, но производство простаивало. Западные санкции не давали закупить необходимое оборудование. Проблему решили и сейчас промышленный гигант работает в две смены. Корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин с подробностями в репортаже из Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Алеппо вновь открывается овощной рынок Сук Эль-Халь.