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  4. В Алеппо возрождают одно из самых крупных производств в стране

В Алеппо возрождают одно из самых крупных производств в стране

, 9:14 Эфирная новость 34

Завод по производству арматуры разрушили боевики.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4316

В сирийском Алеппо возрождают одно из самых крупных производств в стране. Завод, который до войны был главным поставщиком арматуры, практически полностью разрушили боевики. Восстановить здание удалось, но производство простаивало. Западные санкции не давали закупить необходимое оборудование. Проблему решили и сейчас промышленный гигант работает в две смены. Корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин с подробностями в репортаже из Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Алеппо вновь открывается овощной рынок Сук Эль-Халь.

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