«Пусть холод останется в песне»: Киркоров о свадебном танце Собчак и Богомолова

Король отечественной поп-эстрады Филипп Киркоров лично спел для новобрачных Ксении Собчак и Константина Богомолова на банкете в Музее Москвы. Под его композицию «Снег» молодожены исполнили первый свадебный танец.

«Это было очень красиво. Я сам волновался», — отметил артист.

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Филипп Бедросович добавил, что выбор песни не случаен. Это любимая композиция Ксении. Под эту песню, по словам певца, телеведущая и режиссер познакомились.

«Пусть холод этой песни останется в песне, но не в их семейной жизни», — пожелал счастья новоиспеченным супругам Филипп Киркоров.

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу в пятницу, 13 сентября. В Грибоедовский ЗАГС Москвы утром Ксения и Константин на черном катафалке. Позднее, сменив костюмы, они направились в храм Большое Воскресенье, где состоялось таинство венчания.

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