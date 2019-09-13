Видео: Онколог оценил вероятность связи рака у Заворотнюк с ЭКО

Поклонники Анастасии Заворотнюк в ужасе — уже несколько недель обсуждается информация о раке мозга у знаменитой актрисы. Многие фанаты уверены — онкологическое заболевание спровоцировали попытки ЭКО — экстракорпорального оплодотворения, к которому прибегала звезда сериала «Моя прекрасная няня» для рождения третьего ребенка от фигуриста Петра Чернышева.

Хирург-онколог Ростислав Павлов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, действительно ли есть связь между искусственным оплодотворением и онкологическими заболеваниями.

«Если вы спрашиваете по поводу Заворотнюк и ЭКО — это никак не связано. Многократные ЭКО могут стимулировать только рак яичников или рак молочной железы, и то в очень маленьком проценте. ЭКО и рак мозга вообще никак не связаны. Как может повышенная гормональная активность повлиять на развитие рака мозга?» — заверил Павлов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в настоящее время Анастасия Заворотнюк находится в московской клинике в крайне тяжелом состоянии. Врачи ввели звезду кино в медикаментозную кому. По предварительным данным, на фоне тяжелой болезни у актрисы началось воспаление легких.