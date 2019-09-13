  1. Пятый канал
  4. Видео: Онколог оценил вероятность связи рака у Заворотнюк с ЭКО

Видео: Онколог оценил вероятность связи рака у Заворотнюк с ЭКО

, 23:56 Эксклюзивное интервью 151

Многие уверены — онкологическое заболевание актрисы связано с процедурой искусственного оплодотворения.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Natalia Shakhanova

Поклонники Анастасии Заворотнюк в ужасе — уже несколько недель обсуждается информация о раке мозга у знаменитой актрисы. Многие фанаты уверены — онкологическое заболевание спровоцировали попытки ЭКО — экстракорпорального оплодотворения, к которому прибегала звезда сериала «Моя прекрасная няня» для рождения третьего ребенка от фигуриста Петра Чернышева.

Хирург-онколог Ростислав Павлов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, действительно ли есть связь между искусственным оплодотворением и онкологическими заболеваниями.

«Если вы спрашиваете по поводу Заворотнюк и ЭКО — это никак не связано. Многократные ЭКО могут стимулировать только рак яичников или рак молочной железы, и то в очень маленьком проценте. ЭКО и рак мозга вообще никак не связаны. Как может повышенная гормональная активность повлиять на развитие рака мозга?» — заверил Павлов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в настоящее время Анастасия Заворотнюк находится в московской клинике в крайне тяжелом состоянии. Врачи ввели звезду кино в медикаментозную кому. По предварительным данным, на фоне тяжелой болезни у актрисы началось воспаление легких.

Читайте также

+11° Днём +13°
Ночью +8°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

Последние новости

0:39
Собчак в белье станцевала на своей свадьбе с мужчинами на каблуках в образе монашек
0:27
«Прости меня!»: Анфиса Чехова рассказала о смерти отца
0:13
Заявление на регистрацию «Фризиума» в России подадут в течение месяца
0:06
Сенатор Пушков назвал Турчинова умалишенным после его заявления о войне с РФ
23:56
Видео: Онколог оценил вероятность связи рака у Заворотнюк с ЭКО
23:42
В Совфеде предложили Украине войти в состав России

Сейчас читают

Эксперт: Мог ли рак мозга Заворотнюк развиться от ЭКО?
Медики ввели Анастасию Заворотнюк в искусственную кому
Деликатесы и предсказания: Первые видео со свадебного банкета Собчак и Богомолова

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев