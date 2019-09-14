«Настя, держись!» Киркоров поддержал тяжелобольную Заворотнюк

Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram поддержал тяжелобольную Анастасию Заворотнюк. В субботу, 14 сентября, артист опубликовал в Stories снимок, на котором они вместе, с подписью «Настя, держись!».

Instagram @fkirkorov

Накануне появилась информация, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в тяжелом состоянии в реанимации, и врачи ввели ее в состояние искусственной комы из-за отека мозга.

Последний месяц ходили настойчивые слухи, что у актрисы диагностировано онкологическое заболевание и что это может быть рак мозга. Заболевание связывали с процедурой ЭКО, которую якобы прошла Заворотнюк, чтобы в 47 лет родить ребенка. Почти год назад у актрисы и ее третьего мужа — фигуриста Петра Чернышева появилась дочь Мила.

В окружении Заворотнюк информацию о болезни отрицали, сама же актриса не появлялась на публике с весны. И она, и ее семья хранили молчание, никак не комментируя слухи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам продюсера Андрея Разина, актрисе осталось жить несколько дней.