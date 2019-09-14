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  4. Волочкова показала «Лебедя», которого не исполнила на свадьбе Собчак и Богомолова

Волочкова показала «Лебедя», которого не исполнила на свадьбе Собчак и Богомолова

, 19:53 Видео 507

Балерина выложила в сеть видео репетиции танца под музыку Сан-Санса, который готовила по просьбе невесты, но передумала исполнять.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 49

Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram видеозапись репетиции танца, который она готовила к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Это был «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса — знаменитый номер, который поставил в начале XX века Михаил Фокин для легендарной балерины Анны Павловой.

«Прекрасное начало дня. Репетировала „Лебедя“ для торжественного случая. Но решила оставить это таинство вне трэша…», — подписала ролик Волочкова.

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Позже балерина все-таки исполнила этот танец в студии Андрея Малахова.

«Вчера на свадьбе Ксении я не станцевала „Лебедя“ по ее просьбе… И не пришла… Но сегодня исполнила этот свадебный вариант в эфире „Привет, Андрей“ <…>А креативный букет я передала через маму Людмилу Нарусову, с которой мы дружим уже 22 года», — пояснила Анастасия.

Ранее Волочкова рассказывала, что сначала приняла было приглашение на свадьбу телеведущей и режиссера, однако потом передумала, поскольку узнала, что отказались идти «многие известные люди», а само торжество «будет оплачиваться по бартеру за пиар».

«Это не свадьба, это шоу», — заявила балерина, назвав действо «безумством» и «вакханалией».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что присутствовавшая на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова продюсер Яна Рудковская уезжала с банкета с очень недовольным лицом.

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 49
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