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  4. «Горько!»: Собчак и Богомолова проводили на первую брачную ночь — видео

«Горько!»: Собчак и Богомолова проводили на первую брачную ночь — видео

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После полуночи в субботу, 14 сентября, завершилось празднование свадьбы известной российской телеведущей и режиссера.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, 5-tv.ru

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 43

Радостными криками «Горько!» популярную российскую телеведущую Ксению Собчак и ее новоиспеченного мужа режиссера Константина Богомолова проводили на первую брачную ночь. Около двух часов ночи в субботу, 14 сентября, завершилось празднование свадьбы отечественных знаменитостей. Церемония бракосочетания состоялась в пятницу, 13 сентября, после на молодожены отправились на торжество в Музей Москвы.

Там гости стали свидетелями страстного поцелуя новобрачных, их первого танца под композицию «Снег» Филиппа Киркорова, также сообщается, что и Собчак и Богомолов спели друг другу. При этом, когда песню для своей супруги исполнял режиссер, телеведущая не смогла сдержать слез.

Тем временем самой запоминающейся частью торжества стал танец Ксении Собчак для Константина Богомолова. Телеведущая в белье устроила жаркие танцы в окружении полуобнаженных мужчин в образах католических монахинь в туфлях для пол-дэнса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему известная российская балерина Анастасия Волочкова не пошла на свадьбу Собчак, назвав торжество «вакханалией». К слову, не все из приглашенных, судя по всему, остались довольны праздником. Продюсер Яна Рудковская вышла с торжества с недовольным лицом.

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