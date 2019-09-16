Ольга Бузова высказалась о любовных отношениях без брака

Ольга Бузова пустилась в рассуждения об отношениях, которые не закреплены брачным союзом. Эта тема уже не в первый раз волнует телеведущую «Дома-2». Во время отдыха на Бали, поп-дива также задалась этим вопросом. На этот раз Бузова спросила своих поклонников, как они относятся в любовному союзу без брака. Сама же высказала мнение, что пара должна доверять друг другу еще больше, так как их чувство «не освящено законом».
Подписчики звезды активно приняли участие в обсуждениях. Большинство из них все же сошлись во мнении, что брак — это неотъемлемая часть отношений.
«Без штампа это не семья, это сожительство. Если мужик не зовет замуж, значит он не любит, не уверен, что та самая и единственная», — высказал мнение пользователь.
«Это приятное дополнение — узаконение любви», — добавил юзер.
«Буз, пора тебе детишек👨👩👧👦, совсем не девочка уже», — заметила подписчица.
«Штамп — логическое продолжение отношений. Семья должна быть семьей», — подытожил фолловер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вторая беременность жены Тарасова вызвала припадок у Бузовой.