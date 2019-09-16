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Ольга Бузова высказалась о любовных отношениях без брака

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Певица порассуждала в социальных сетях, могут ли быть верны друг другу партнеры, если не узаконили свои чувства.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

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Ольга Бузова 600

Ольга Бузова пустилась в рассуждения об отношениях, которые не закреплены брачным союзом. Эта тема уже не в первый раз волнует телеведущую «Дома-2». Во время отдыха на Бали, поп-дива также задалась этим вопросом. На этот раз Бузова спросила своих поклонников, как они относятся в любовному союзу без брака. Сама же высказала мнение, что пара должна доверять друг другу еще больше, так как их чувство «не освящено законом».

«Люди обязаны друг другу некой верностью, что ли, — даже если не женаты. В каком-то смысле, доверие должно заходить еще глубже именно потому, что оно не освящено законом…», — философски заметила Ольга.

Instagram @buzova86

Подписчики звезды активно приняли участие в обсуждениях. Большинство из них все же сошлись во мнении, что брак — это неотъемлемая часть отношений.

«Без штампа это не семья, это сожительство. Если мужик не зовет замуж, значит он не любит, не уверен, что та самая и единственная», — высказал мнение пользователь.

«Это приятное дополнение — узаконение любви», — добавил юзер.

«Буз, пора тебе детишек👨‍👩‍👧‍👦, совсем не девочка уже», — заметила подписчица.

«Штамп — логическое продолжение отношений. Семья должна быть семьей», — подытожил фолловер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вторая беременность жены Тарасова вызвала припадок у Бузовой.

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