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  4. Участники саммита в Анкаре назвали встречу конструктивной

Участники саммита в Анкаре назвали встречу конструктивной

, 20:59 Эфирная новость 15

Российская сторона подчеркнула, что обязательное условие — обеспечить территориальную целостность Сирии — сохраняется.

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Фото, видео: ТАСС / ZUMA, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4324

Итоги переговоров в Анкаре по сирийскому вопросу сегодня оказались на первых полосах крупнейших мировых СМИ. Три страны, — Россия, Иран и Турция предпримут совместные усилия для окончательной ликвидации террористов в Идлибе.

Будущее Сирии видится таким — четкие границы, целостность страны и полная победа над террором. Но у США — свой сценарий развития событий.

Президент Эрдоган охарактеризовал эти переговоры как «продуктивные». Хотя все три лидера избегали какой-либо конкретики, по словам президента Турции, в ходе них были приняты «важные решения».

Алексей Лазуренко — о политических играх и препятствиях на пути к долгожданному миру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сирии открылся новый пункт пропуска беженцев «Суран».

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