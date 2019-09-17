Участники саммита в Анкаре назвали встречу конструктивной

Итоги переговоров в Анкаре по сирийскому вопросу сегодня оказались на первых полосах крупнейших мировых СМИ. Три страны, — Россия, Иран и Турция предпримут совместные усилия для окончательной ликвидации террористов в Идлибе.

Будущее Сирии видится таким — четкие границы, целостность страны и полная победа над террором. Но у США — свой сценарий развития событий.

Президент Эрдоган охарактеризовал эти переговоры как «продуктивные». Хотя все три лидера избегали какой-либо конкретики, по словам президента Турции, в ходе них были приняты «важные решения».

Алексей Лазуренко — о политических играх и препятствиях на пути к долгожданному миру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сирии открылся новый пункт пропуска беженцев «Суран».