Книги Ольги Бузовой стали стоить меньше десяти рублей

Книги телеведущей и певицы Ольги Бузовой перестали пользоваться популярностью у россиян. Так, выпущенный в 2016 году роман артистки «Цена счастья», где она рассказывала об отношениях с футболистом Дмитрием Тарасовым, стоил раньше 1700 рублей, сообщает KP.RU.

Бузова даже выпустила лимитированную версию с флаконом духов. Аромат знаменитость якобы разработала сама в Германии. Книгу можно было купить за пять тысяч рублей. Однако из десяти тысяч экземпляров была продана только треть. Ущерб был оценен издателями в 12 миллионов рублей.

При этом цена со временем стала стремительно падать. Книги продавали сначала за 49 рублей, а потом и вовсе за 9,9 рубля. Издание и сейчас можно найти на дальних полках супермаркетов.

Другие книги телеведущей также не пользуются популярностью — «Роман с Бузовой. История самой красивой любви», «Роман с Бузовой. Любовь online» и «Дело в шпильке».

Ранее Ольга Бузова высказалась о любовных отношениях без брака.