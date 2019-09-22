Жажда мира: Сирия возвращается к нормальной жизни

Вообще американцы выстраивают серьезные барьеры и заставляют своих союзников бойкотировать помощь Сирии. Так что говорить о единой позиции сложно. Ну и, конечно, сильную озабоченность вызывает обстановка в идлибской зоне. Сейчас ее контролируют боевики, аффилированные с «Аль-Каидой»*. Но они должны помнить, и Москва не раз это повторяла — режим прекращения огня никогда не распространялся на террористов. И любая вылазка будет жестко пресечена.

Наш специальный корреспондент в Сирии Семен Еремин о том, как арабская республика возвращается к мирной жизни.

Генерал-майор Мугинов объясняет, как сильно изменилось положение пункта пропуска «Суран». Еще в начале сентября он был крайней точкой сирийской стороны в зоне деэскалации. Считанные километры от осиного гнезда, как тут сейчас говорят о последней подконтрольной боевикам провинции Идлиб. КПП создавали для того, чтобы оттуда могло спастись мирное население.

В сирийском Алеппо начали восстанавливать кварталы Старого города

Вот эта машина нашей военной полиции и десять человек личного состава российского центра примирения сторон пребывают здесь постоянно, они — неотъемлемая часть ежедневного рабочего процесса. Время которого, кстати, определено с девяти утра и до трех часов дня. Но даже если выход беженцев случится внезапно и ночью, этот «тигр» прибудет на место по тревоге в течение 20 минут.

Именно ради этого с боевиками пытаются договориться о прекращении огня. Но тщетно. Там собрались самые радикальные и непримиримые группировки. Единого командования нет. И пока одни боевики поддаются влиянию Турции, другие регулярно открывают огонь. Отвечать приходится жестко — загоняя зверя поглубже в логово.

Эти орудия едва остыли после серьезной и успешной операции. По результатам которой КПП «Суран» оказался уже в глубине новой освобожденной территории.

«Силы тигра» — одна из двух самых боеспособных дивизий этой войны — откинули врага еще на двадцать пять километров. И теперь «зализывают раны» неподалеку от города Хан-Шейхун, взяв который они сильно изменили расстановку сил в регионе. Этот город — точка стратегической важности. Владея им, бандитские группировки контролировали крупнейшую трассу Дамаск — Алеппо, без которой затруднялось восстановление сразу нескольких провинций. И еще он был ключом к Латаминскому выступу, где радикалы основательно окопались.

Первым этапом в конце августа сирийская армия подобралась к Хан-Шейхуну и затем выбила оттуда противника, по дуге освободив еще десяток поселков. Основные силы террористов при этом оказалась в котле и в течение нескольких последующих недель были вынуждены уйти вглубь Идлиба. Свободу обрели еще три города: Аль-Латамина, Кафр-Зета и Мурек. То, что вы сейчас видите — залог боеспособности. Эти машины старые, тут в основном «Т-55». Держать их в тонусе непросто — и запчасти в дефиците, и заводских условий не хватает. Но спасает то, что разработаны эти танки были неприхотливыми. И бойцы знают их вдоль и поперек.

Знаменитые сирийские «тигры» заботятся о своей технике после очередного боя. И она должна быть в полном порядке, потому что террористы не прекращают провокации с подконтрольной им территории в Идлибе. Они известны тем, что в самых сложных условиях, добиваются побед с малыми потерями. Последнюю машину потеряли полтора месяца назад в противостоянии за небольшой поселок Абу Райда в самом начале наступления. Крепостью духа бандитские формирования сейчас не отличаются, все сложнее им действовать согласованно. Но они, по-прежнему, отлично подготовлены и вооружены.

«У них серьезная аппаратура для подавления нашей связи, мы работаем в условиях очень плотных помех. У них американские противотанковые ракеты и масса другого оружия. Но этого мало. Мы уже научились действовать эффективно, подготовлены для штурма их укреплений. Мы выбили их с серьезными потерями. А у нас ни одного погибшего», — говорит командир танкового полка Мухаммед Дуния.

С квадратом, где стоят эти танки, граничат сразу три провинции — Идлиб, Хама и Латакия, где расположена российская авиабаза Хмеймим. И то, что Латаминский выступ удалось зачистить — для нее крайне важно.

«Фактически, усилиями „Сил тигра“ удалось обезопасить российскую военную базу. В течение последнего времени шли постоянные обстрелы, причем, достаточно интенсивные. Все обещания различных переговорщиков, что это прекратится, и что непосредственно снаряды не будут лететь на территорию военной базы — не оправдались», — отмечает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Практически выведен из зоны риска и сам Хан-Шейхун — новая крайняя точка освобожденной территории. Большая часть его укрыта от террористов за холмом. Местные власти стараются навести порядок как можно скорее.

«Мы сразу начали принимать все меры. Начали восстанавливать водоснабжение, электричество, канализации, ремонтировать школы, чтобы они были готовы принимать детей. Обеспечиваем людей транспортом, чтобы они могли возвращаться в свои дома», — рассказывает губернатор провинции Идлиб Мухаммад Фалисаадун.

Созданы коммунальные бригады, задача которых оперативно восстанавливать электро- и водоснабжение, фиксировать разрушения жилых зданий. Улицу за улицей им отдают военные.

Дорога, по которой мы въехали в город и, где остановилась колонна, уже полностью очищена от взрывоопасных предметов. Но заходить за правую обочину, вот туда примерно, где стоит БМП, нельзя. Там работают саперы и периодически звучат взрывы.

Хан-Шейхун был опорной точкой одиозной «Джабхат ан-Нусры»*, запрещенной в России крупной террористической организации. И преподнес немало сюрпризов после освобождения. В его окрестностях найден целый город, обустроенный боевиками под землей. Целая сеть катакомб с вентиляцией, наливными полами, освещением, водопроводом, канализацией и наблюдательными пунктами на поверхности. По самым скромным подсчетам здесь размещалось боевое соединение в три тысячи человек.

«Я не следователь, я не буду сейчас строить версии. Но, глядя на это, очевидно, что это требовалось и это было сделано. Опять же, по оценкам военных — это все строили где-то в течение одного года. Это все очень быстро. Для этих условий и для этих объемов. Поэтому точно внешняя помощь этим бандерлогам была», — уверен военный эксперт Дмитрий Куликов.

Российские военные эксперты приехали оценить все найденное сирийцами. И особое внимание, конечно, отдельной пещере, в которой был оборудован командный пункт и госпиталь. Вот посмотрите — это костюм химзащиты. Именно здесь находились представители «Белых касок», и именно здесь они занимались съемками фейкового ролика о том, что якобы сирийская армия применяла химоружие против мирного населения. Речь о той самой провокации с поддельной атакой хлором на Хан-шейхун. «Белые каски» тогда опубликовали видео, после которого американцы ударили ракетами по сирийской авиабазе Шайрат. И находка вполне тянет на сенсацию, если, конечно, западная пресса в этот раз не закроет на нее глаза.

Уходя, боевики взорвали вход и этот своеобразный холл. Но несколько коридоров, которые уходят отсюда вглубь на несколько сотен метров, соединяют массу других помещений. Они хорошо сохранились и позволяют судить о том, насколько серьезно был организован этот бункер. И о том, как будет укреплена последняя их цитадель.

Но пока развивается большой политический торг, КПП «Суран» продолжает ежедневно принимать несколько тысяч беженцев из Идлиба, сюда с линии разграничения их везут автобусами. Более того, теперь он работает в обе стороны — в свободные теперь города Латамиского выступа люди начали возвращаться со всей Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров заявил об окончании войны в Сирии.

* — организация запрещена в РФ.