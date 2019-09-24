Видео: Спасатели из республики Коми сняли клип на песню Ольги Бузовой

Спасатели из республики Коми сняли клип на песню Ольги Бузовой «Лайкер» о необходимости выполнения требований пожарной безопасности. Сценарий для видеоролика взят из жизни.

В центре — история поссорившейся семейной пары. Жена случайно увидела, как супруг лайкает фотографии девушек в соцсети и закатила любимому скандал. В порыве ревности главная героиня подожгла квартиру.

К счастью, на помощь к паре приехали спасатели, которые вытащили поссорившихся супругов из огня. Используя творческие приемы, спасатели напомнили о необходимости соблюдения пожарной безопасности.

В съемках участвовали сотрудники МЧС пожарно-спасательной части Сыктывкара, а также слушатели Сыктывкарского учебного центра, приехавшие из различных подразделений пожарной охраны Северо-западного региона России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова удивила фанатов скромным фото.