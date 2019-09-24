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  4. Трамп предъявил Европе ультиматум по оказанию помощи Украине

Трамп предъявил Европе ультиматум по оказанию помощи Украине

, 20:31 51

Американский лидер пригрозил приостановить выделение денег Киеву до тех пор, пока Франция, Германия и другие страны Евросоюза тоже не раскошелятся.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © White House

Тема:
Украинский кризис 172

Дональд Трамп предъявил Европе ультиматум, заявив, что Соединенные Штаты больше не желают в одиночку нести финансовую нагрузку по оказанию помощи Украине. Так во вторник, 24 сентября, президент США прокомментировал журналистам свое распоряжение заморозить выделение средств на военную помощь Киеву. По мнению Трампа, Германия, Франция и другие страны Евросоюза должны тоже внести свою лепту.

«Они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?» — цитирует американского президента РИА Новости.

Дональд Трамп заявил, что будет и впредь задерживать выделение денег Украине до тех пор, пока Европа не сделает свой вклад.

Ранее, как писал 5-tv.ru, российский сенатор Алексей Пушков, комментируя нежелание Вашингтона помогать Украине, заявил, что Киев давно стал «чемоданом без ручки» для западных стран.

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