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Конашенков назвал угрожающее число сбитых дронов у Хмеймима

, 17:55 20

Представитель Минобороны назвал места, откуда террористы чаще всего запускали беспилотники.

Фото: РИА Новости / Ольга Балашова

Тема:
Война в Сирии 4336

За два года дислокации российских войск на сирийской военной базе Хмеймиме комплексы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили почти 120 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) террористов, передает ФАН. В том числе 58 беспилотников с 1 января 2019 года.

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков, чаще всего боевики запускали дронов из идлибской зоны безопасности, в частности из района населенных пунктов Эль-Латамна, Хан-Шейхун, Кафер-Зайед.

Помимо БПМЛ террористические организации пробуют атаки реактивными снарядами, отметил Конашенков. Однако российские зенитные комплексы пресекают эти попытки. По его словам, с начала года было ликвидировано 27 реактивных снарядов, которые принадлежали боевикам.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель Минобороны отметил технический прогресс в стане противника. Дроны террористов, несмотря на кустарное производство, представляют серьезную опасность с воздуха.

Тема:
Война в Сирии 4336
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