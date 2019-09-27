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  4. Армен Джигарханян появился на премьере комедии «Тетка Чарли»

Армен Джигарханян появился на премьере комедии «Тетка Чарли»

, 19:33 41

Публика встретила именитого актера и режиссера овацией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 76

Советский и российский актер, режиссер и театральный педагог Армен Джигарханян пришел в Московский драматический театр на премьеру комедии «Тетка Чарли». Это произошло вечером в пятницу, 27 сентября, сообщает РИА Новости. По данным агентства, публика встретила знаменитость овацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 20 августа народный артист СССР Армен Джигарханян выписался из больницы в Москве. За неделю до этого 83-летний артист попал в реанимацию с обострением на фоне диабета.

Здоровье Джигарханяна подорвалось в 2017 году после разлада с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. В начале августа 2019 года актер впервые за долгое время появился в Московском драматическом театре, худруком которого он является.

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