Армен Джигарханян появился на премьере комедии «Тетка Чарли»

Советский и российский актер, режиссер и театральный педагог Армен Джигарханян пришел в Московский драматический театр на премьеру комедии «Тетка Чарли». Это произошло вечером в пятницу, 27 сентября, сообщает РИА Новости. По данным агентства, публика встретила знаменитость овацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 20 августа народный артист СССР Армен Джигарханян выписался из больницы в Москве. За неделю до этого 83-летний артист попал в реанимацию с обострением на фоне диабета.

Здоровье Джигарханяна подорвалось в 2017 году после разлада с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. В начале августа 2019 года актер впервые за долгое время появился в Московском драматическом театре, худруком которого он является.