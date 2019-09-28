«Родина моей мамочки»: Ольга Бузова поведала о Владивостоке

Поющая телеведущая Ольга Бузова в своем аккаунте в Instagram рассказала о родине своей мамы — Владивостоке. Знаменитость отметила, что ее дед в столице Приморья ходил в «океан» и именно здесь познакомился бабушкой.

«Жили на Косом переулке, и мама пешком сама в семь лет шла до 13 школы, где и училась, пока не переехали в Клайпеду…» — написала Ольга Бузова.

Instagram @buzova86

Мини-рассказ о своих предках поющая телеведущая сопроводила фото, сделанном на фоне акватории Японского моря.

Многие подписчики Ольги Бузовой отметили, что их родня также проживает в столице Приморья и не забыли подчеркнуть красоту этих мест. При этом пользователи порекомендовали знаменитости подучить географию.

«Интересно, давно во Владивостоке океан появился? Загуглила бы хоть»

«Дальний Восток реально красивое место! Природа сказочная!»

«О, родные края! Во Владивостоке здорово»

«Владивосток мой родной город! Я очень рада, тому что ты, Олечка любишь его, спасибо тебе, за такие теплые слова», — пишут фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова на концерте попросила у юного фаната драгоценности.