Украина возобновит пассажирское сообщение с Крымом

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире «Радио Свобода» заявил о том, что власти страны намерены возобновить пассажирское сообщение с Крымом. По его словам, в настоящий момент идет строительство новых контрольных пунктов въезда-выезда между полуостровом и материком.

«Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится — КПВВ „Чонгар“ и „Каланчак“. Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии», — заявил Владислав Криклий.

Чиновник подчеркнул, что пассажирские перевозки будет иметь официальный статус. При этом Владислав Криклий не уточнил о каком сообщении идет речь — автобусном или железнодорожном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков.